США о российском вето в ООН: Москва хочет стоять на стороне диктаторов и террористов

Постпред США в ООН Никки Хейли заявила, что российское вето на резолюцию о расследовании химических атак в Сирии «в очередной раз» показало, что Москва хочет стоять на стороне «диктаторов и террористов, которые применяют это оружие», передает Голос Америки.

«Отвергнув продление работы Объединенного следственного механизма – независимого и чисто технического органа, – Россия четко дала понять, что ее не волнует прекращение применения химического оружия в мире», – сказала Хейли.

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Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт выразила озабоченность результатами голосования, обусловленными российским вето. «Совет Безопасности ООН проголосовал с участием России, чтобы не продлить этот мандат», – сказала она. «Между тем, продолжала Нойерт, «мы видим, что важно определить, кто несет ответственность за эти атаки, из-за которых в Сирии погибло так много ни в чем не повинных людей».

В результате атаки в Хан-Шейхуне погибли не менее 87 человек. Атака вызвала возмущение мирового сообщества и спровоцировала военный ответ со стороны США, нанесших авиаудары по сирийской авиабазе, откуда осуществлялась химатака.

В прошлом месяце эксперты ООН заявили, что у них есть доказательства того, что атака была произведена сирийскими воздушными силами. Россия эти обвинения отвергает и настаивает, что причиной химатаки, скорее всего, стал взрыв бомбы на земле.