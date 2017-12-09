Иракская армия заявила о полном освобождении страны от ИГИЛ

Ирак "полностью освобожден" от боевиков "Исламского государства". Об этом заявили в Вооруженных силах Ирака, передает Reuters.

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Как сообщал УНИАН, 23 ноября армия Ирака начала операцию по освобождению последних территорий от боевиков "Исламского государства" в пустыне возле границы с Сирией.

21 ноября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что "Исламское государство" было разгромлено с военной точки зрения, но он объявит окончательную победу только после того, как исламисты будут искоренены из пустынных районов.

Террористы ИГИЛ захватили многие районы Ирака в 2014 году.