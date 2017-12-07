"Это новый халифат": после потери территорий боевики ИГ перейдут в киберпространство

Поражение "Исламского государства" на Ближнем Востоке не повлияло на способность группировки устраивать террористические атаки.

Об этом заявили представители американской разведки и военные советники в сенате, передает РБК со ссылкой на Reuters.

ИГ последние два года занималось внешними операциями, террористы ответственны за "как минимум 20 атак против западных интересов с начала года", заявила директор разведки в Национальном контртеррористическом центре США Лора Шайо. "К сожалению мы не видим, как потеря территории ИГ превращается в сокращение способности вдохновлять на атаки", - заявила Шайо в комитете сената.

Читайте такжеВ Генштабе России заявили о полном освобождении Сирии от ИГИЛ

Способность террористов связываться с симпатизирующими им людьми по всему меру через социальные медиа беспрецедентна, что позволяет ИГ получить доступ к большому числу экстремистов внутри стран, добавила она.

"Уничтожение халифата на физическом уровне не означает конца ИГ как мировой террористической организации", - заявил помощник министра обороны США по специальным операциям Марк Митчелл. С потерей территории ИГ будет больше полагаться на виртуальные связи и продолжит вдохновлять "бродячих собак" на нападения на невинных людей.

"Это новый халифат - в киберпространстве", - заявил республиканец, предстатель комитата по нацбезопасности и государственным вопросам Рон Джонсон.