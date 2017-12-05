Манафорт под чужим именем пытался опубликовать статью о своей работе в Украине

Запрос бывшего политтехнолога "Партии регионов" Пола Манафорта о снятии с него домашнего ареста должен быть отклонен, поскольку он может нарушить предписание суда. Об этом говорится в документах суда, пишет УП со ссылкой на Reuters.

Специальный прокурор Роберт Мюллер заявил, что Манафорт совместно с российским коллегой пытался опубликовать статью о его работе в Украине с целью повлиять на общественное мнение.

В связи с этим прокурор, который работает с Мюллером, заявил в суде, что просьба Манафорта об отмене домашнего ареста должна быть отклонена, поскольку, если бы статья была опубликована, это было бы нарушением судебного предписания не обсуждать дело публично.

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Как пишет Associated Press, имя соавтора неопубликованной статье не называется, однако известно, что он давно сотрудничает с Манафортом и связан с российской разведкой.

Кроме того, статья должна была быть опубликована под чужим именем.

"Даже если бы написанная призраком статья была абсолютно точной, справедливой и сбалансированной, это было бы нарушением предписания Суда от 8 ноября, если бы она была опубликована", - заявили прокуроры.

По данным прокуроров, попытки опубликовать статью были обнаружены в прошлый четверг, о чем предупредили адвоката Манафорта. Тот, в свою очередь заверил, что документ не будет опубликован.