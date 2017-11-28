Пентагон озвучил количество своих военных в Афганистане, Ираке и Сирии

12:24, 28 ноября 2017
Мир
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Контингент США в Афганистане является самым большим среди стран, где идут активные боевые действия.

Иллюстрация REUTERS

По состоянию на 30 сентября, количество военного персонала США достигло в Афганистане 15,3 тыс. человек, в Ираке - 8,9 тыс., в Сирии - 1,72 тыс. человек, согласно ежеквартальному докладу Центра данных по военным ресурсам Пентагона, передает Голос Америки.

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Всего контингент США за рубежом составляет 257,3 тыс. человек. Самый большой контингент у США в Японии - почти 45 тыс. человек, следом идут Германия (36 тыс.) и Южная Корея (25 тыс.).

Контингент в Афганистане является самым многочисленным среди стран, где идут активные боевые действия, это немного больше тех планов, которые были ранее объявлены правительством президента США Дональда Трампа.

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