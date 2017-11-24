В Москве "заминировали" здание Госдумы

Правоохранители проверяют информацию о "минировании" здания Госдумы в центре Москвы после анонимного звонка с угрозой взрыва. Об этом сообщил "РИА Новости" источник в экстренных службах.

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"Проводится проверка без эвакуации здания Госдумы по адресу: Охотный ряд, дом 1", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на место уже прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб.

Напомним, что волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек.