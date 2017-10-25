В университете США застрелили двух студентов

В американском штате Луизиана на територии кампуса университета Гремблинга неизвестный открыл стрельбу, убив двух студентов, сообщает Associated Press.

Читайте такжеФБР не считает стрельбу в Лас-Вегасе терактом

Сообщается, что во время ссоры, которая произошла среди нескольких студентов, один из них открыл стрельбу, застрелив двух 23-лтених студентов.

Полиция подтвердила факт гибели двух студентов и отметили, что стрелявший сбежал с места происшествия. Других подробностей случившегося пока нет.

Напомним, в сентябре один человек погиб в результате стрельбы в средней школе города Спокан (штат Вашингтон).