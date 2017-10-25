В университете США застрелили двух студентов
13:01, 25 октября 2017Мир
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Стрелявшему удалось сбежать с места преступления.
На территории университета произошла стрельба / фото Billy Hathorn
В американском штате Луизиана на територии кампуса университета Гремблинга неизвестный открыл стрельбу, убив двух студентов, сообщает Associated Press.
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Сообщается, что во время ссоры, которая произошла среди нескольких студентов, один из них открыл стрельбу, застрелив двух 23-лтених студентов.
Полиция подтвердила факт гибели двух студентов и отметили, что стрелявший сбежал с места происшествия. Других подробностей случившегося пока нет.
Напомним, в сентябре один человек погиб в результате стрельбы в средней школе города Спокан (штат Вашингтон).
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