В школе в штате Вашингтон произошла стрельба, погиб ученик

23:24, 13 сентября 2017
Мир
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Человек, открывший стрельбу в школе города Спокан, задержан.

В школе города Спокан произошла стрельба / фото twitter.com/SpokaneSheriff

Один человек погиб в результате стрельбы в средней школе города Спокан (штат Вашингтон). Стрельба произошло около 10 утра по местному времени (около восьми вечера по Киеву).

Об этом сообщил глава пожарного департамента города Брайан Шаеффер, передает Reuters.

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По последним данным, погиб один ученик, еще три человека были ранены, их доставили в больницу. Они находятся в стабильном состоянии, отметила официальный представитель госпиталя, куда их доставили.

Человек, открывший стрельбу, задержан. Шаеффер отметил, что не знает, является ли стрелявший учащимся школы, а также не владеет информацией о его мотивах.

В учебном заведении, где произошла стрельба, учатся 327 человек. Все школы в городе закрыли.

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Теги: #школа в США#стрельба в школе