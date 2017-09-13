В школе в штате Вашингтон произошла стрельба, погиб ученик

Один человек погиб в результате стрельбы в средней школе города Спокан (штат Вашингтон). Стрельба произошло около 10 утра по местному времени (около восьми вечера по Киеву).

Об этом сообщил глава пожарного департамента города Брайан Шаеффер, передает Reuters.

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По последним данным, погиб один ученик, еще три человека были ранены, их доставили в больницу. Они находятся в стабильном состоянии, отметила официальный представитель госпиталя, куда их доставили.

Человек, открывший стрельбу, задержан. Шаеффер отметил, что не знает, является ли стрелявший учащимся школы, а также не владеет информацией о его мотивах.

At Freeman elementary currently. I am a junior, evacuated from the high school. At least 4 shots. pic.twitter.com/RnGbbbahbK — Christina✌️ (@TheChristinaXX) September 13, 2017

В учебном заведении, где произошла стрельба, учатся 327 человек. Все школы в городе закрыли.