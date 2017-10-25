Боевики ИГИЛ захватили новейший российский танк в Сирии (фото)
11:38, 25 октября 2017Мир
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Российский танк стал трофеем ИГ в ходе боев к востоку от города Меядин в Сирии.
Боевики ошибочно приняли захваченную машину за Т-72 / Directorate 4
Боевики ИГИЛ захватили танк Т-90А, поставленный сирийским военным из России. Об сообщает Telegram-канал Directorate 4.
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"В боях на востоке от г. Маядин боевики ИГ захватили танк Т-90А, поставленный из России сирийским военным. Исламисты ошибочно назвали его Т-72", - говорится в сообщении.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу опозорился, заявив, что за два года в результате действий российских ВКС "освобождено 503 тыс. 223 кв. км территории Сирии".
Стоит отметить, что вся площадь Сирии составляет 185 тыс. кв. км, поэтому данное заявление - явный ляп Шойгу.
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