Боевики ИГИЛ захватили новейший российский танк в Сирии (фото)

Боевики ИГИЛ захватили танк Т-90А, поставленный сирийским военным из России. Об сообщает Telegram-канал Directorate 4.

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"В боях на востоке от г. Маядин боевики ИГ захватили танк Т-90А, поставленный из России сирийским военным. Исламисты ошибочно назвали его Т-72", - говорится в сообщении.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу опозорился, заявив, что за два года в результате действий российских ВКС "освобождено 503 тыс. 223 кв. км территории Сирии".

Стоит отметить, что вся площадь Сирии составляет 185 тыс. кв. км, поэтому данное заявление - явный ляп Шойгу.