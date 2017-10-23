В правительстве Каталонии отвергли решение Мадрида и заявили об угрозе демократии в ЕС

Власти Каталонии заявляют, что не будут выполнять приказы испанского правительства, если Мадрид осуществит шаги по усилению контроля над регионом. Как заявил в комментарии BBC представитель правительства Каталонии по иностранным делам Рауль Ромева, центральное правительство Испании действует вопреки воле каталонцев.

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Премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о планах увольнения каталонского правительства и уменьшения некоторых полномочий парламента. Как ожидается, Сенат (верхняя палата парламента Испании) в пятницу, 27 октября, должен утвердить предложения центрального правительства вместе с предложением о проведении новых региональных выборов.

Ромева подчеркнул, что народ Каталонии проголосовал за независимость от Испании, и правительство Испании должно это признать.

Что касается вопроса введения прямого управления из Мадрида, он отметил: «Как Европейский Союз может смириться с этой ситуацией (если это произойдет)? Как демократия в ЕС может сохраниться, и как они могут иметь доверие, если позволят этому произойти?».

При этом министр правительства Каталонии подчеркнул, что «люди и институты в Каталонии не позволят этому произойти».

Как известно, 10 октября в парламенте Каталонии была принята декларация о независимости региона от Испании, однако вступление в силу этого документа было отложено. Это произошло после неоднозначного референдума в Каталонии, в котором, по данным региональных властей, приняли участие 42,3 процента избирателей.

Глава правительства Испании Мариано Рахой после этого референдума заявил, что в Каталонии состоялся не референдум, а «инсценировка». Голосование также сопровождалось столкновениями граждан и полиции.

В Мадриде заявляют, что лидер Каталонии Карлес Пучдемон потеряет все полномочия и не будет получать заработную плату, как только Сенат запустит в действие 155-ю статью Конституции, которой вводится прямое управление центрального правительства над регионом.