Лидер Каталонии утратит все полномочия после введения прямого управления в регионе из Мадрида - СМИ

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон потеряет все полномочия и не будет получать заработную плату, как только Сенат (верхняя палата парламента Испании) запустит в действие 155-ю статью Конституции, которая вводит прямое управление центрального правительства над регионом. Об этом сообщает Reuters.

Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саенс де Сантамария заявила, что Мадрид, вероятно, назначит временно единственного представителя в регион после того, как Сенат утвердит прямое управление.

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Заместитель премьер-министра Испании Сорайя Саэнс де Сантамария заявила, что Мадрид, вероятно, назначит временно единственного представителя в регион после того, как Сенат утвердит прямое управление.

Ожидается, что Сенат введет ответные меры в пятницу, 27 октября.

Как известно, 10 октября в парламенте Каталонии была принята декларация о независимости региона от Испании, однако введение в действие этого документа было отложено. Это произошло после неоднозначного референдума в Каталонии, в котором, по данным региональных властей, приняли участие 42,3 процента избирателей. Глава правительства Испании Мариано Рахой после этого референдума заявил, что в Каталонии состоялся не референдум, а «инсценировка». Голосование также отмечалось столкновениями между гражданами и полицией.