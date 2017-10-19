Довел до слез вдову: реакция Трампа на гибель четырех военных вызвала скандал в США

Сержант Ла Дэвид Джонсон погиб 4 октября в Нигере от рук исламистских боевиков, попав в засаду. В общей сложности тогда погибли четверо американских военных. Приемная мать Джонсона сказала в интервью Washington Post: "Президент Трамп проявил неуважение к моему сыну, моей дочери, а также ко мне и моему супругу", пишет Би-би-си.

Член палаты представителей от демократов Фредерика Уилсон заявила, что находилась в лимузине вместе со вдовой Джонсона в момент, когда той позвонил президент, и услышала по громкой связи слова: "Он знал, на что подписывается, но, наверное, это все равно больно". По словам Уилсон, эти слова не утешили вдову, а довели до слез.

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Трамп в ответ заявил, что рассказ Уилсон полностью сфабрикован. "Я не говорил того, что он [Уилсон] наплела… У нас состоялась приятная беседа", - сказал он журналистам. В Белом доме заявили, что содержание разговоров Трампа с семьями погибших военных не публично.

Также стало известно, что Трамп в телефонном разговоре с отцом другого погибшего военного пообещал помочь ему из своих личных средств, но, как сообщается, в итоге помогать не стал.

В интервью Washington Post мужчина сказал, что президент обещал выписать ему чек на 25 тыс. долларов. Белый дом на запрос издания сообщил, что чек был отправлен адресату, и заметил: "Омерзительно, что медиа прикасаются к тому, что следует признать щедрым и искренним жестом".

Трампу приходится оправдываться из-за ситуации с погибшими в Нигере военными с момента, когда в понедельник журналист задал ему вопрос в Белом доме о том, почему он все еще не позвонил семьям. В ответ Трамп ложно заявил, что его предшественник Барак Обама и все прежние президенты США не звонили родственникам погибших военных.

Трамп сказал, что написал письма семьям погибших в Нигере и намерен вскоре им позвонить. Затем Белый дом заявил, что президент поговорил с родственниками, но не уточнил, когда.

Трамп уже не первый раз ввязывается в уродливую перепалку с американскими ветеранами. Будучи кандидатом в президенты, он насмехался над сенатором Джоном Маккейном из-за того, что тот был сбит во Вьетнаме и попал в плен. Маккейна чествовали как героя, который смог вынести пытки вьетконговцев и стал примером лидерства для других американских военнопленных.

Также прошлым летом Трамп вызвал скандал из-за своих высказываний о родителях Хумаюна Хана, 27-летнего мусульманина, погибшего, спасая сослуживцев в Ираке в 2004 году. "Ей было нечего сказать. А может быть, ей запретили что-нибудь говорить", - сказал Трамп о матери Хана. Перед этим отец Хана на съезде демократов в Филадельфии заявил, что если бы Трамп находился у власти, то его семья никогда не смогла бы поселиться в Америке, а его сын - погибнуть как герой, выполняя воинский долг.