Маккейн рассказал об "очень плохом" прогнозе врачей

Американский сенатор Джон Маккейн, у которого в июле этого года диагностировали рак мозга, заявил, что врачи дают «очень жесткий прогноз» развития его болезни. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS News.

«Они сказали, что это очень серьезно, что прогноз очень, очень серьезный. Некоторые говорят, что три процента, а некоторые — 14 процентов. Вы знаете, это очень плохой прогноз», — сказал он.

Маккейн отметил, что «теперь мы сделаем все, что можем, найдем лучших врачей».