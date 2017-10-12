В Турции парапланерист выжил после потери контроля над парашютом (видео)

Кьяртан Гудмундсон с Исландии летал над Средиземным морем, когда потерял контроль над своим парашютом.

Он начал стремительно падать, постоянно вращаясь. Страшному удару об воду помешал лишь запасной парашют. Поэтому спортсмен оказался под водой, накрытый собственным парашютом.

Но спасительный жилет помог ему подняться на поверхность.