США, Мексика и Канада жалуются на "несправедливые ограничения"

Страны, наиболее пострадавшие от гриппа A/H1N1, выступили с призывом не допустить ухудшения торговых отношений в мире.

Как сообщает Би-Би-Си, министры сельского хозяйства Мексики, США и Канады обратились к правительствам других государств с просьбой не использовать возможность эпидемии как повод для введения торговых санкций.

Некоторые страны, включая Китай и Россию, уже ввели ограничения на импорт свинины. В Египте продолжается забой примерно 300 тысяч свиней, который власти страны назвали мерой предосторожности против возможного распространения вируса.

Мексиканский министр иностранных дел Патрисия ЭСПИНОСА подвергла критике Китай, Перу, Аргентину, Эквадор и Кубу, отменивших рейсы своих авиакомпаний из Мексики. Министр также выступила против применения в отношении Мексики "несправедливых мер" в связи с распространением гриппа. Случаи заражения вирусом подтверждены уже в 18 странах.