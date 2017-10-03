Вице-президент CBS лишилась работы из-за своего поста о жертвах расстрела в Лас-Вегасе

Руководство компании CBS уволило вице-президента за высказывания в адрес погибших в Лас-Вегасе сторонников Республиканской партии, передает РБК со ссылкой на The Washington Post.

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Вице-президент и старший юридический консультант CBS Хэйли Гефтман-Голд после массового убийства в Лас-Вегасе заявила, что ей не жалко погибших там «республиканских оружейников». В своем Facebook вице-президент также написала, что у нее нет надежды на то, что республиканцы что-либо изменят в своей позиции по свободному ношению оружия, потому что они этого не сделали, "когда убивали детей". Тем самым Гефтман-Голд напомнила о событиях 2012 года, когда в результате стрельбы в начальной школе "Нэнси Хук" погибли 28 детей.

СBS назвала слова Гефтман-Голд абсолютно неприемлемыми. «Эта сотрудница, проработав с нами около года, нарушила наши стандарты. Больше она не работает на CBS», - сказано в заявлении компании. Там также отметили, что соболезнуют всем жертвам убийства в Лас-Вегасе.

Гефтман-Голд позднее извинилась за свое «постыдное» сообщение и сказала, что важна каждая человеческая жизнь, прерванная в результате нападения.

В результате стрельбы, которую устроил в Лас-Вегасе некий Стивен Пэддок, погибли 59 человек, ранения получили более 500. Мотивы стрелка до сих пор не известны, поскольку он успел покончить с собой еще до прибытия спецназа.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, отец Пэддока - Хоскинс Пэддок, который в 1969 году вошел в список самых разыскиваемых преступников ФБР. Этот статус Пэддок-старший приобрел после того, как бежал из тюрьмы, где отбывал 20-летние заключение за серию ограблений банков. В ФБР описывали Бенджамина Пэддока как «диагностированного психопата» с возможными суицидальными наклонностями.