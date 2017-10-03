Отец стрелка из Лас-Вегаса был психопатом и серийным грабителем банков - СМИ

Расстрелявший более 50 человек на фестивале кантри-музыки в Лас-Вегасе Стивен Пэддок является сыном серийного грабителя банков, сообщает Daily Mail.

Отмечается, что Бенджамин Хоскинс Пэддок в 1969 году вошел в список самых разыскиваемых преступников ФБР. Столь серьезный статус Пэддок-старший приобрел после того, как бежал из тюрьмы, где отбывал 20-летние заключение за серию ограблений банков.

В ФБР описывали Бенджамина Пэддока как «диагностированного психопата» с возможными суицидальными наклонностями.

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В ночь на 2 октября 64-летний американец Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своего отеля по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. К настоящему моменту в результате произошедшего погибли 58 человек, еще 515 получили ранения.

Стрелявший мужчина покончил с собой до прибытия полиции. В номере отеля правоохранители обнаружили более 10 винтовок.

Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за стрельбу. Однако в Федеральном бюро расследований (ФБР) США заявили, что связей устроившего стрельбу в Лас-Вегасе с террористической группировкой «Исламское государство» не обнаружено.