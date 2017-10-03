В Берлине эвакуированы тысячи людей из-за найденной авиабомбы

В Берлине, в районе Темпельхоф-Шёнеберг, из своих домов эвакуированы около десяти тысяч людей в связи с найденной авиабомбой времен Второй мировой войны. Бомба весом около 250 килограммов была найдена при строительных работах недалеко от станции метро Insbrucker Platz. На место обнаружения съехались отряды полиции, пожарной охраны и представителей районных властей, как сообщает DW.

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По словам представителя полиции, все проходит "спокойно и упорядоченно". Место обнаружения авиабомбы было оцеплено. Помимо многоквартирных домов были эвакуированы также жители одного из домов престарелых, а также сотрудники организаций, работающих неподалеку, включая работников радиостанции Deutschlandradio. Ее вещание было на короткое время прервано.

Бомбу обнаружили на территории бывшего грузового вокзала Вильмерсдорф. По словам саперов, бомбу нельзя переместить, ее необходимо уничтожить на месте. Экстренные мероприятия продлятся как минимум до полуночи. Станции метро и городской электрички закрыты для входа и выхода пассажиров.

В начале сентября 2017 года в Германии была проведена самая масштабная эвакуация жителей в связи с обнаружением бомбы. Во Франкфурте-на-Майне свои дома были вынуждены покинуть свыше 60 тысяч человек.