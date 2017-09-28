Трамп пообещал американцам "историческое снижение налогов"

Президент США Дональд Трамп в среду, 27 сентября, в Индианаполисе представил планы налоговой реформы, пообещав "историческое снижение налогов для американского народа", как пишет DW.

"Наша нынешняя налоговая система является огромным бременем, препятствующим экономическому росту в Америке", - заявил он. Трамп пообещал "снизить налоги для среднего класса, упростить налоговое законодательство и сделать его более справедливым для простых американцев". "Мы собираемся вернуть обратно рабочие места и благосостояние, которые, как думают многие американцы, навсегда покинули нашу страну", - сказал глава Белого дома, выступая в Индианаполисе.

Так, предлагается увеличить необлагаемый налогами минимум доходов супругов до 24 тысяч долларов в год. Налоговая система, согласно планам Трампа, нужно упростить так, чтобы в результате вместо семи остались три ставки подоходного налога в размере 12, 25 и 35 процентов. В настоящее время максимальная ставка составляет 39,6 процента. Эти изменения касаются федеральных налогов. Американцы платят еще местные налоги и на уровне штата, однако на них федеральные власти не могут влиять.

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В ходе налоговой реформы планируется снизить корпоративный налог с нынешних 35 до 20 процентов. Трамп хотел снижения до 15 процентов, однако уступил республиканцам. По его словам, этот налог в результате не должен быть выше 20 процентов, об этом он "не собирается вести переговоры".

Кроме того, планируется отменить налог на наследство, если речь идет о наследовании семейных предприятий. Президент также намерен создать условия для того, чтобы выведенный из страны капитал вернулся в США. "Сейчас мы наказываем компании, которые работают в США. Это должно прекратиться", - сказал он.

По словам Трампа, "налоги будут снижены для предприятий, которые производят в США".

Президент США заявил, что предлагаемая им реформа "не принесет ему лично выгоды, хотя даст определенные преимущества богатым людям". Последняя крупная налоговая реформа в США была проведена в 1986 году.