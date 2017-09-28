У Трампа хотят установить исторически низкий предел приема беженцев на 2018 год

Правительство Дональда Трампа планирует ввести самый низкий в истории США предел для приема беженцев в 2018 году - 45 тысяч. Об этом сообщает информагентство Reuters.

Администрация предложила принять максимум 19 000 беженцев из Африки, 5000 - из Восточной Азии, 2000 - с Европы и Центральной Азии, 1500 - из Латинской Америки и Карибского бассейна и 17 500 - из стран Ближнего Востока и Южной Азии.

В докладе также говорится о сокращении финансирования программы переселения беженцев на 25 процентов.

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Ранее сообщалось, что 5 сентября администрация Белого дома заявила о намерении президента США Дональда Трампа отменить программу DACA, которая защищает от выдворения и дает право на трудоустройство иммигрантам, которые нелегально попали в Соединенные Штаты Америки в несовершеннолетнем возрасте.

Эту политику ввел предшественник Трампа Барак Обама. Она защищает от депортации около 800 тысяч молодых иммигрантов. По мнению нынешней администрации, когда Обама вводил эту политику, он нарушил принцип разделения ветвей власти. Трамп, в свою очередь, призвал Конгресс США урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.