Итальянское круизное судно отбило атаку сомалийских пиратов

Экипаж итальянского круизного судна "Мелоди" отбил атаку сомалийских пиратов.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, круизное судно "Мелоди" с 991 пассажиром и 536 членами экипажа на борту было атаковано минувшей ночью пиратами в водах Индийского океана у сомалийского побережья.

Шесть человек с автоматами Калашникова появились из темноты по левому борту на легком катере и открыли огонь. Сотрудники корабельной службы безопасности ответили на стрельбу, а капитан "Мелоди" Чиро ПИНТО приказал потушить огни и предпринять серию маневров ухода от пиратов. На рассвете моряки убедились, что им удалось оторваться от катера.

Устанавливается, применяли ли охранники судна огнестрельное оружие или другие средства защиты, такие как водные брандспойты или звуковые пушки.

Нападение произошло в 180 милях от порта Виктория, столицы Сейшельских островов. "Мелоди" вышла из порта Дурбан (ЮАР) 17 апреля и совершает круиз из Южной Африки в Италию.