Записную книжку Гитлера с телефонными номерами продали на аукционе

Предположительно принадлежавшая Адольфу Гитлеру записная книжка с адресами и телефонными номерами была продана на аукционе Henry Aldridge and Son в Великобритании за £33 тысячи, передает Daily mail.

В книге записаны от руки более 200 телефонных номеров, среди владельцев которых есть и высокопоставленные руководители Третьего рейха — Генрих Гиммлер, Иосиф Геббельс, Рудольф Гесс, Герман Геринг, Иоахим фон Риббентроп, Рейнхард Гейдрих, Альберт Борман и другие.

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В книге также есть телефонные номера личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера и фотографа Генриха Гофмана, который познакомил Гитлера с его будущей женой Евой Браун.