В США закончился срок действия антимиграционного указа Трампа

Срок действия спорного антимиграционного указа президента США Дональда Трампа закончился в воскресенье, 24 сентября. В Белом доме по состоянию на вечер субботы не делали заявлений по поводу дальнейших шагов по этому вопросу, как пишет DW.

В министерстве национальной безопасности США рекомендуют ввести "жесткие" и "индивидуальные" мероприятия, которые могут касаться восьми или девяти стран, которые не выполнили требования США относительно усиления антитеррористических мер и стандартов въездных документов, передает информагентство dpa со ссылкой на американские сми.

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Напомним, своим вторым антимиграционным указом Трамп временно запретил въезд в США шести гражданам стран, населенных преимущественно мусульманами. Речь идет про Иран, Ливию, Сомали, Судан, Сирию и Йемен. Запрет был в силе 90 дней.

Вскоре после подписания указа ряд судов признали документ дискриминационным и блокировали распоряжение Трампа. Судьи не согласились с доводами Белого дома о том, что указ призван усилить национальную безопасность США и защитить страну от терроризма. В ответ администрация Трампа обратилась в Верховный суд США с просьбой признать указ законным. Верховный суд отменил решения судов низшей инстанции.