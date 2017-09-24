В США вышло пособие по войне с Россией

Армия США опубликовала "Пособие по российскому военному делу нового поколения", которое предназначено для повышения информированности американских военных о тактике России в гибридной войне.

Несекретное пособие было опубликовано на сайте PublicIntelligence для свободного скачивания. На него обратило внимание издание National Interest, передает РБК.

В 65-ти страничном пособии собраны фотографии российской техники с описаниями, которую Россия могла бы использовать. Выводы в книге сделаны на основе действий войск РФ в Украине, в частности, в Крыму.

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В пособии, в частности говорится, что новая российская стратегия нацелена на смену режима при поддержке местных сепаратистских группировок. "Так как новая цель - это полная смена системы государства, современный российский подход использует любые рычаги давления для достижения этих изменений", — говорится в руководстве.

​Руководство также описывает несколько слабостей российских войск, которые могут использовать силы США. "У солдат призыва есть недостаток мотивации. Тактическое лидерство формулярно, слабая логистика, авиа и артподдержка может быть мощной, но неточной", — пишет National Interest.

Авторы книги рекомендуют военным США тренироваться для боя в условиях, когда связь и GPS глушатся электронными средствами. Тем не менее авторы пособия замечают, что современные средства электронные борьбы и авиационной поддержки в дефиците в армии России и сконцентрированы в Калининграде, Украине и Сирии. "У них нет глубины чисел, нужных для восполнения систематических потерь и функционирования на широком фронте. Потеря даже одной из таких систем - серьезный удар для российских военных", - отмечается в пособии.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявлял, что Россия готова к эскалации напряженности с Западом вплоть до ведения полномасштабной войны, свидетельством чего является отработка массированного ядерного удара в рамках российско-белорусских учений «Запад-2017».