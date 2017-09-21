Россия готова к эскалации напряженности с Западом вплоть до ведения полномасштабной войны - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что Россия готова к эскалации напряженности с Западом вплоть до ведения полномасштабной войны, свидетельством чего является отработка массированного ядерного удара в рамках российско-белорусских учений «Запад-2017».

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии секретаря СНБО.

«Отработка массированного ракетно-авиационного удара ВС РФ в очередной раз подтверждает агрессивность и наступательный характер внешней политики и политики безопасности России, ее готовность к эскалации напряженности с Западом, вплоть до ведения полномасштабной войны, и демонстрирует стремление России к доминированию в Европе», - подчеркнул секретарь СНБО.

Он добавил, что активные меры со стороны сил Североатлантического альянса и Вооруженных сил США по мониторингу российской военной активности свидетельствуют «о полном понимании западными военными масштабов российской военной угрозы».

Кроме того, по информации СНБО, на завершающем этапе учений «Запад-2017» были выполнены ракетные стрельбы по морским целям: в акватории моря Лаптевых - боевыми расчетами береговых ракетных комплексов «Рубеж», и в акватории Баренцева моря - корабельной группировкой Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» и боевыми расчетами берегового ракетного комплекса «Бастион» из состава 536-й отдельной береговой ракетно-артиллерийской бригады.

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Как сообщал УНИАН, совместные стратегические учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" начались 14 сентября и продолжались до 20 сентября. Учения проходили на полигонах в Беларуси и России. В Минобороны РФ заявили, что в учениях принимали участие 13 тыс. военнослужащих и 250 танков.

Вместе с тем, по данным представителей НАТО, к учениям "Запад-2017" было привлечено от 70 до 100 тыс. военных. Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что учения были похожи на подготовку к большой войне.

Белорусская оппозиция выразила обеспокоенность, что президент РФ Владимир Путин может использовать эти учения для начала аннексии Беларуси.

В свою очередь Министерство обороны Беларуси заверило, что все российские военные, участвующие в учениях «Запад-2017», покинут белорусскую территорию до 30 сентября.

В целом на учениях было аккредитовано 280 журналистов, преимущественно иностранных СМИ, приглашены наблюдатели, в том числе из Украины и стран НАТО.

Секретарь СНБО Турчинов заявил, что Россия на завершающем этапе учений «Запад-2017» отработала нанесение массированного ядерного удара.