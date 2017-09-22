Австрийские ультраправые заявили, что Крым является частью России и санкции надо снять

Лидер ультраправой Австрийской народной партии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Крым является частью России и это нужно наконец принять.

Читайте также"Подруга Путина" Ле Пен прилетела в Москву и выступила в Госдуме РФОб этом он заявил, отвечая на вопрос Ausria Presse Agentur. Ответ опубликован в издании Die Presse, передает ЕвроПравда.

"Крым реально является частью России. Это нужно принять. Санкции в конце концов необходимо отменить", - отметил Штрахе.

Лидер австрийских ультраправых подчеркнул, что его политическая сила всегда выступала против санкций.

"Мы изначально были против экономических санкций против России. Они вредят нашей экономике и являются абсолютно бессодержательными", - сказал Штрахе.