Австрийские ультраправые заявили, что Крым является частью России и санкции надо снять
В политической силе считают, что Крым, аннексированный Россией, стал ее частью и это в конечном итоге нужно принять.
Лидер ультраправой Австрийской народной партии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Крым является частью России и это нужно наконец принять.
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"Крым реально является частью России. Это нужно принять. Санкции в конце концов необходимо отменить", - отметил Штрахе.
Лидер австрийских ультраправых подчеркнул, что его политическая сила всегда выступала против санкций.
"Мы изначально были против экономических санкций против России. Они вредят нашей экономике и являются абсолютно бессодержательными", - сказал Штрахе.