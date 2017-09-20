Весной в оккупированный Крым приедут 50 политиков и бизнесменов из Германии и Австрии - росСМИ

Следующей весной в оккупированный Крым приедут 50 депутатов, бизнесменов и общественных деятелей из Австрии и Германии. Делегация якобы прибудет в Ялту для участия в Международном экономическом форуме, сообщают "Известия".

Среди членов делегации будут члены немецкого Бундестага.

"Мы поедем в Крым, несмотря на санкции и политическое давление. Ведь это важный знак примирения и сотрудничества между Россией и Западом", - рассказал якобы депутат Бундестага, попросивший не указывать его имя из-за приближения парламентских выборов.

Читайте такжеВ Польше не разрешили выступить "вице-премьеру" оккупированного Крыма на заседании ОБСЕ

Ранее сообщалось, что весной в оккупированный Крым приехали европейские политики, самая многочисленная делегация - из Италии. Тогда Украина направила ноту протеста МИД Германии из-за несогласованного с Киевом визита во временно оккупированный Россией Крым председателя молодежного крыла партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера и евродепутата от этой партии Маркуса Претцеля.