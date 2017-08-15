Нам не нужны дебаты по Крыму, следует думать о перемирии на Донбассе - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в свете скандальных заявлений лидера либералов Кристиана Линдера по Крыму, сказал, что сейчас дебаты относительно полуострова не нужны. Об этом он сообщил в интервью Kolner stadt-anzeiger.

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"Я думаю, что господина Линднера беспокоят только заголовки газет. Нам не нужны дебаты по Крыму. Нам нужно думать о том, как мы управляем режимом прекращения огня на востоке Украины. Потому что это условие, которое мы приходим шаг за шагом к большей релаксации с Россией», - сказал немецкий министр.

Как сообщал УНИАН ранее, 5 августа председатель Свободной демократической партии Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

В то же время в немецком правительстве напомнили слова канцлера Ангелы Меркель, которая ранее заявляла, что аннексия Крыма не может быть признана.