Госсекретарь США не хочет эскалации в отношениях с Россией

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон не желает эскалации дипломатического спора между Вашингтоном и Москвой и желает улучшения отношений с Россией, которые являются отношениями между двумя ядерными державами.

Об этом сказала пресс-секретарь Госдепартамента Гедер Науерт, передает Радио Свобода. «Мы ожидаем попытку продвинуться вперед», – добавила она.

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Пресс-секретарь напомнила о визите в Москву спецпосланника США по делам Северной Кореи Джозефа Юна на переговоры по ядерной и ракетной программы Пхеньяна или встречу в финском Хельсинки заместителя государственного секретаря США Томаса Шаннона и заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова как о примерах продолжения сотрудничества в северокорейском вопросе и поиска выхода из дипломатического кризиса.

Как сообщал УНИАН ранее, президент РФ Владимир Путин считает, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон «попал в плохую компанию» после того, как покинул пост руководителя нефтяной компании ExxonMobil.