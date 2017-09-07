Путин о Тиллерсоне: он "попал в плохую компанию" после ухода с должности главы ExxonMobil

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон «попал в плохую компанию» после ухода с должности главы нефтяной компании ExxonMobil.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Мы господину Тиллерсону тоже когда-то вручали Орден дружбы. Но, судя по всему, он попал в плохую компанию и немножко в другую сторону отруливает. Но, надеюсь, что ветер сотрудничества, дружбы и взаимодействия выведет его на правильный курс в конечном итоге», - отметил Путин.

По его словам, несмотря на все сложности в дипломатической сфере в отношениях между РФ и США, контакты с американскими компаниями продолжаются, в том числе и с компанией ExxonMobil, которую ранее возглавлял Тиллерсон.

«Несмотря на то, что он там обыски организует в наших дипучреждениях, мы разрешаем текущие кризисные вопросы с его бывшей компанией ExxonMobil. Там есть конкретные вопросы, в решении которых ExxonMobil заинтересован в работе на Дальнем Востоке», - сказал президент РФ.

Путин добавил, что с ExxonMobil договорились так, чтобы учесть американский интерес, и скоро об этом объявит правительство РФ.

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Как сообщал УНИАН, 1 сентября The Washington Post со ссылкой на источники написала, что президент США Дональд Трамп якобы разочарован работой Тиллерсона.

Ряд чиновников из Белого дома объяснили, что разочарование Трампа в Тиллерсоне связано с расхождением во взглядах на некоторые вопросы внешней политики, в частности численность войск в Афганистане, блокаду Катара и политику в отношении Кубы.

Тиллерсон до назначения на должность госсекретаря не имел опыта работы в исполнительных органах власти, но возглавлял крупнейшую нефтяную компанию в мире, которая работает в десятках стран, в том числе в России.

По данным The Wall Street Journal, Тиллерсон имел наиболее близкие связи с Путиным среди всех возможных претендентов на должность госсекретаря. В 2011 году руководитель нефтяной корпорации вел переговоры по соглашению о партнерстве в энергетической сфере с Россией. Как говорил Путин, это соглашение могло бы в итоге оцениваться в 500 млрд долларов. Кремль также наградил Тиллерсона Орденом дружбы.

По данным Bloomberg, соглашение ExxonMobil и России в 2014 году помогло открыть миллиарды баррелей нефти в Карском море к северу от российской суши, но реализация этого проекта вскоре была остановлена после открытия, когда США и Европейский Союз ввели санкции из-за аннексии Крыма Россией и оказания помощи террористам на востоке Украины.