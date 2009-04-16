НАТО предложило России участвовать в военных учениях в Грузии

НАТО предложило России присоединиться к военным учениям на территории Грузии, запланированным на май 2009 г. С таким предложением выступили сегодня представители Североатлантического альянса в Брюсселе. Согласно распространенной позиции НАТО, учения не представляют никакой угрозы для России, и Москва вполне может принять в них участие, если хочет, передает Associated Press.

Ранее МИД РФ выразил озабоченность планируемыми в мае учениями НАТО в Грузии, а постоянный представитель России в НАТО Дмитрий Рогозин назвал такие планы откровенной провокацией и призвал отменить их, напоминает РосБизнесКонсалтинг.

Учения НАТО в Грузии запланированы на период с 6 мая по 1 июня 2009 г. В них примут участие около 1,3 тыс. военнослужащих из 19 стран альянса и его партнеров.