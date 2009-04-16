Путин может дать Лукашенко в долг еще $500 миллионов

Россия рассматривает возможность выделения дополнительного кредита Беларуси в размере 500 млн. долл.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом премьер-министр России Владимир ПУТИН сказал во время встречи с работниками Тверского вагоностроительного завода.

«Сейчас мы рассматриваем возможность выделения дополнительно еще 500 млн. долл. Кредитная нагрузка на Белорусское государство становится угрожающей», - сказал В.ПУТИН.

Он отметил, что с 2004 года РФ выделила Беларуси по межгосударственным кредитам больше 3 млрд. долл.

«Мы продолжаем и будем продолжать сотрудничество. Тем более что у нас предусмотрены дополнительные транши. Правда, это дополнительные кредиты на поддержку самого бюджета», - сказал В.ПУТИН.

Отвечая на предложения представителя завода выделить Казахстану, Украине, Беларуси целевой кредит для закупки вагонов, В.ПУТИН сказал: «Это один из вариантов для увеличения заказов на предприятии».