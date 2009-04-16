Главную угрозу для России представляет Талибан

"Талибан" и другие террористические движения, действующие на территории Афганистана, представляют главную угрозу безопасности России, и при борьбе с террористическими угрозами это необходимо учитывать, заявил руководитель Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России генерал-полковник Алексей Седов.

Седов выступил в среду в Москве на научно-практической конференции, посвященной деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере обеспечения региональной безопасности.

"По нашим оценкам, в ближайшей перспективе основная угроза национальной безопасности государств Центральной Азии, в том числе и России, будет исходить от действующих именно на территории Афганистана международных террористических организаций, таких как движение "Талибан", "Аль-Каида", "Исламский джихад", "Джамаат моджахедов", а также "Исламского движения Узбекистана", трансформирующегося в "Исламскую партию Пакистана", - сказал Седов.

По его словам, указанные организации являются наиболее крупными, агрессивными и боеспособными террористическими группировками, идеологические установки которых предусматривают "применение насильственных методов для свержения светских правительств в государствах Центрально-Азиатского региона".

РИА “Новости”