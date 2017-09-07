США подготовили в ООН проект резолюции о нефтяном эмбарго КНДР

Соединенные Штаты подготовили проект резолюции Совета безопасности ООН, который предусматривает введение эмбарго на поставки нефти в Северную Корею и замораживание активов ее правительства и лидера Ким Чен Ына. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на американские СМИ.

Кроме того, проект резолюции предусматривает запрет на передвижения Кима за границу, блокирование экспорта текстильных изделий из Северной Кореи и выплат средств десяткам тысяч северокорейцев, которые работают за пределами страны, зарабатывая валюту для правительства.

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Также предложено заморозить активы национальной авиакомпании Северной Кореи Air Koryo, которая сейчас осуществляет рейсы в Пекин и еще несколько городов Китая и в российский Владивосток.

Причиной является новые испытания Пхеньяном ядерных боезарядов и баллистических ракет, что запрещено предыдущими резолюциями Совета безопасности ООН.

Две страны, фактически больше поддерживают Северную Корею, Россия и Китай, которые обе имеют право вето в Совете безопасности, уже резко осудили последние такие испытания, осуществленные на прошлой неделе.