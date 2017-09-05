КНДР назвала испытание водородной бомбы "подарком" для Соединенных Штатов

КНДР назвала свое мощнейшее испытание водородной бомбы 3 сентября «подарком» для США. Об этом заявил посол КНДР при ООН Хан Тхэ Сон на конференции в Женеве, пишет Reuters.

"Я горжусь тем, что всего два дня назад, 3 сентября, КНДР успешно осуществила испытания водородной бомбы для межконтинентальной баллистической ракеты в рамках своего плана создания стратегических ядерных сил", - сказал он на Женевском форуме, добавив, что "Недавние меры самообороны с моей страны, КНДР, является "подарком", адресованным никому другому, как США».

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При этом чиновник пригрозил Вашингтону еще большим количеством «подарочных пакетов».

"США получат от моей страны больше "подарочных пакетов", если они полагаются на безрассудные провокации и тщетные попытки давления на КНДР", - добавил он, не разъясняя свои слова.

Как сообщал УНИАН ранее, президент США Дональд Трамп назвал действия Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) враждебными и опасными для США.

«Северная Корея провела большое ядерное испытание. Их слова и действия остаются враждебными и опасными для США, - написал Трамп. - КНДР нацией-изгоем, которая стала большой угрозой и бременем для Китая, который пытается помочь, но безуспешно. Южная Корея понимает, как, я уже им говорил, что их разговор о примирении с Северной Кореей не сработает, они понимают только одно», - написал Трамп, не уточняя, что имеет в виду.