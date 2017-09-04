Из-за "Матильды": в Екатеринбурге назвали причину поджога кинотеатра и передали "привет Поклонской"

Поджог кинотеатра «Космос» в российском Екатеринбурге связывают со скандальным фильмом «Матильда». Такое предположение в Twitter написал мэр города Евгений Ройзман.

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«Похоже, что поджог ККТ «Космос» в Екб все-таки из-за «Матильды». Донагнетались. Вспыхнуло пламя. Считаю терактом. Привет Поклонской», - написал чиновник.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Екатеринбурга под входную группу киноконцертного театра "Космос" врезался автомобиль УАЗ. В результате инцидента возник пожар. В следственном управлении СК РФ по Свердловской области заявили, что подозреваемым является 39-летний житель города Ирбит. По предварительным данным, мужчина находится на учете у психиатра. Мужчина получил обширные ожоги и был доставлен в больницу.