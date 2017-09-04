В российском Екатеринбурге УАЗ протаранил кинотеатр, вспыхнул пожар (видео)

В центре Екатеринбурга под входную группу киноконцертного театра "Космос" врезался автомобиль УАЗ, пишут "РИА Новости".

Сообщается, что в результате инцидента возник пожар, площадь которого составила 30 квадратных метров. Пламя потушили пожарные.

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В следственном управлении СК РФ по Свердловской области заявили, что подозреваемым является 39-летний житель города Ирбит. По предварительным данным, мужчина находится на учете у психиатра. Мужчина получил обширные ожоги и был доставлен в больницу.

Как сообщал УНИАН ранее, в российском городе Уфа взорвался припаркованный автомобиль с человеком внутри. В результате взрыва пострадал мужчина, который находился в салоне авто. Отмечается, что сдетонировало взрывное устройство. Инцидент произошел возле ТЦ на улице Армавирской.