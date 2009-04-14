Грузинская оппозиция поделила Тбилиси на «зоны контроля»

Грузинская оппозиция, шестой день проводящая в Тбилиси акции протеста с требованием отставки Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ, сегодня поделила столицу на «зоны контроля» и объявила об открытии «нового фронта» - перед зданием Общественного телевидения.

Об этом заявил на информационном митинге перед парламентом лидер оппозиционной партии «Новые правые» Давид ГАМКРЕЛИДЗЕ, передает ИА «Новости-Грузия».

«С сегодняшнего дня открывается еще одна круглосуточная акция – у здания Общественного телевидения. Проспект Костава будет перекрыт», - заявил Д.ГАМКРЕЛИДЗЕ.

Он сообщил, что перед зданием телевидения будут установлены 10 клеток «для всех желающих». По задумке оппозиции, «клетки должны символизировать тот факт, что Грузия превратилась в полицейское государство». Ранее, к утру вторника, первые клетки были установлены у президентской резиденции, и сразу были заняты добровольными "узниками".

Также Д.ГАМКРЕЛИДЗЕ сообщил, что оппозиция приняла решение о четком разделении ответственности за организацию и проведение акций по городу.

За акцию у Общественного телевидение и блокирование улицы Костава отвечают «Альянс для Грузии» во главе с Ираклием АЛАСАНИЯ и лидер Объединенной оппозиции Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ. За пикетирование резиденции президента отвечают Консервативная партия, движение «За единую Грузию» и Партия народа.

Партия "Демократическое движение-Единая Грузия" во главе с Нино БУРДЖАНАДЗЕ, «Путь Грузии» во главе с Саломе ЗУРАБИШВИЛИ и «Альянс для свободы» остаются на проспекте Руставели, перед парламентом.

14 апреля оппозиция дополнительно проведет акцию у Тбилисского госуниверситета им. Джавахишвили, а часть участников акции перед парламентом присоединится к активистам, круглосуточно дежурящих перед президентской резиденцией. Две группы сторонников оппозиции выдвинутся от парламента по этим направлениям к 17. 00.

«В среду, 15 апреля, будет названа еще одна точка в городе, где начнется круглосуточная акция», - заявил Д.ГАМКРЕЛИДЗЕ.

«Нашим требованием остается мирная отставка М.СААКАШВИЛИ. Если бы власти вели себя нормально, то до 2013 года государство нормально бы функционировало. Но теперь необходимо единственное главное изменение – это смена президента. Единственное, о чем мы будем говорить – это его отставка», - заявила на митинге экс-спикер парламента Нино БУРДЖАНАДЗЕ.

«Ситуацию в Тбилиси контролируем мы и вы. Мы будем бороться, пока этот человек не уйдет», - заявил, обращаясь к жителям столицы лидер Объединенной оппозиции Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ.

С первого дня акции, с 9 апреля, оппозиция круглосуточно контролирует территорию перед парламентом, блокируя проспект Руставели, накануне круглосуточное пикетирование началось перед акцией президента в районе Авлабар в Тбилиси.

В настоящее время проспект Руставели перекрыт оппозицией от Дворца учащейся молодежи до отеля «Тбилиси Мерриот». Полиция не вмешивается в происходящее. По заявлению лидеров оппозиции, во вторник акцию перед парламентом посетили до 40 тыс. человек, западные СМИ оценивают число участников акции до 10 тысяч, МВД Грузии не сообщало своих данных по численности акции.