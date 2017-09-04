Меркель заявила, что не видит Турцию в составе ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила 3 сентября, что не видит Турцию в составе Евросоюза. Об этом она сказала во время выступления на предвыборных теледебатах, как сообщает "Радио свобода".

Меркель подчеркнула, что власти Германии не могут в одностороннем порядке прервать переговоры о вступлении Турции в ЕС, но намерены ужесточить экономические меры в ответ на арест немецких граждан. По данным немецкой прессы, в турецких тюрьмах сейчас находятся по меньшей мере 10 политзаключенных из ФРГ.

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Канцлер также заверила, что Берлин не намерен разрывать дипломатические отношения со Стамбулом. При этом Меркель назвала недопустимыми ситуации, в которых члены правительства Турции пытаются оказывать давление на турецких граждан в Германии.

Ранее о невозможности членства в ЕС для Турции, пока при власти находится президент Реджеп Эрдоган, заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.