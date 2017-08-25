Турция при Эрдогане не войдет в Евросоюз - глава МИД Германии

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что Турция не станет членом ЕС во время правления президента Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью министра газете Bild.

«Это не значит, что мы не хотим их, но турецкое правительство при Эрдогане быстро движется в противоположную сторону от того, что представляет Европа… Абсолютно ясно, что Турция в нынешнем состоянии не станет членом ЕС», — сказал он.

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Ранее Эрдоган, призывая не голосовать на выборах в Германии за партии, дружественные канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, заявил, что они являются «врагами Турции».

Зигмар Габриэль назвал его слова уникальным актом вмешательства в суверенитет.

Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на слова главы МИД Германии Зигмара Габриэля о вмешательстве в дела страны и посоветовал ему «знать свое место».