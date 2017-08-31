Макрон: жизнь мирового лидера не такая "крутая", как может казаться
В частности он посетовал, что ему каждые 10 дней приходится говорить с турецким президентом Эрдоганом, разговоры с которым "всегда очень серьезные".
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что жизнь мирового лидера является не такой "крутой". Например, ему приходится вести переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом Макрон заявил в интервью французскому еженедельнику Le Point, сообщает Reuters.
Читайте такжеВо Франции готовят предложения по реформированию ЕвросоюзаОтвечая на вопрос журналиста, не пытается ли он показать себя "крутым" на мировой арене, Макрон ответил: "Мировая арена на самом деле не такая уж и крутая, как вы знаете".
Когда его попросили привести пример, он упомянул президента Турции.
"Я один из тех, кто должен говорить с Эрдоганом каждые 10 дней", - ответил Макрон, но без объяснений, что именно он имел в виду.
Как известно, Эрдогана часто критикуют лидеры в Западной Европе, особенно за нарушения прав человека.
Последний известный разговор между Макроном и Эрдоганом состоялся 27 августа, когда они обсуждали судьбу французского журналиста, заключенного в Турции.