Макрон о Путине: Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он имеет большие разногласия с президентом России Владимиром Путиным в отношении Украины и "не позволит, чтобы ему все сошло с рук".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на интервью Макрона французскому изданию Le Point.

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"Я общаюсь со всеми. Очень прямо и очень откровенно", – сказал Макрон.

«По Украине мы имеем большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук», – заявил французский лидер.