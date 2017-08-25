Глава польского правительства о Макроне: Его высокомерные комментарии являются результатом отсутствия опыта

Премьер-министр Польши Беата Шидло обвинила президента Франции Эммануэля Макрона в отсутствии политического опыта и заявила, что его предыдущие комментарии о международной изоляции Польши были «высокомерными», сообщает Reuters.

«Я посоветую президенту быть более умеренным... Возможно, его высокомерные комментарии являются результатом отсутствия опыта, - заявила Шидло. - Я посоветую президенту сосредоточить внимание на делах своей страны, возможно, он сможет достичь тех же экономических результатов и такого же уровня безопасности для своих граждан, которые гарантированы Польшей».

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Она добавила, что Макрон, который обвинил националистическое правительство Польши в отказе от ценностей Европейского Союза, "не будет принимать решения о будущем Европы», но это будет решение всех членов ЕС.

Как сообщал УНИАН, во время своей поездки в Центральную Европу президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Польша находится на пути самоизоляции в Европе.

Макрон сказал, что Варшава движется в противоположном направлении до Европы относительно многочисленных вопросов и не сможет определить путь будущего Европы.

Он назвал ошибочным отказ Польши изменить свою позицию относительно пересмотра директивы блока относительно работников, которая, по словам французского лидера, приводит к социальному демпингу и недобросовестной конкуренции".