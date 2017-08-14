В Буркина-Фасо исламисты расстреляли 17 посетителей ресторана (фото, видео)

В столице Буркина-Фасо Уагадугу в результате атаки, предположительно, исламистов, на ресторан погибли 17 человек, восемь получили ранения. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных властей.

Власти квалифицировали инцидент как террористическую атаку.

Очевидец рассказала агентству, что видела, как из ресторана убегали посетители, пока правоохранители окружали его. Взяла ли на себя ответственность за теракт какая-либо из исламистских группировок, Reuters не сообщает.

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Буркина-Фасо, как и другие страны Западной Африки, периодически подвергается атакам джихадистов. Большинство нападений происходит вдоль отдаленного северного приграничного региона с Мали, где уже более десятилетия происходят нападения исламистских боевиков.

Ранее на севере Афганистана исламисты убили по меньшей мере 50 гражданских.