На севере Афганистана исламисты убили по меньшей мере 50 гражданских

Исламисты напали на один из шиитских поселков в провинции Сари-Пуль на севере Афганистана и убили по меньшей мере 50 гражданских, среди которых - женщины, дети и люди преклонного возраста.

Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщил представитель администрации провинции Забихуллах Амани, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

По его словам, в нападении участвовали как боевики "Исламского государства", так и "Талибана", в том числе и иностранцы. В "Талибане" опровергли причастность к нападению. Атака началась вечером 3 августа - исламисты напали на пост сил безопасности, после чего завязался бой, который длился около 48 часов. В нем погибли семеро полицейских и один военный афганской армии.

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После взятия поселка боевики собрали в одном месте его жителей и казнили по меньшей мере 50 человек. Эти цифры Амани привел со ссылкой на старейшин села. Также нападавшие подожгли 30 домов. "Они были убиты в жестокий, бесчеловечный способ", - отметил Амани. Еще 25 человек числятся пропавшими без вести - боевики могли забрать их с собой, предположил представитель администрации.

Чиновник в Кабуле сообщил, что на место происшествия уже отправили подразделения армии, в том числе и авиацию.

По данным ООН, в первом полугодии в Афганистане погибли 1662 гражданские лица, а 3581 - получили травмы.