Международное напряжение из-за ядерной угрозы КНДР возросло (фотогалерея)

Отношения США и КНДР в последние дни находятся на стадии серьезного обострения. КНДР рассматривает возможность нанесения ракетного удара по американской военной базе на острове Гуам.

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По неофициальным данным, Пентагон подготовил план превентивного удара по ракетным объектам Северной Кореи, если президент США Дональд Трамп отдаст такое распоряжение.

В то же время, истребители ВВС США A-10 размещены на военной базе в южнокорейском Осане. Возле демилитаризованной зоны на границе Южной Кореи и КНДР проводятся военные учения с использованием техники США.

В Японии жителей предупреждают об угрозе со стороны КНДР. В случае атаки японцев защитят противоракетные комплексы Patriot Advanced Capability-3.

Как сообщал УНИАН, ранее в Северной Корее назвали невозможным диалог с президентом США Дональдом Трампом. В Пхеньяне его назвали "безрассудным".