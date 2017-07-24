The New York Times: Белый дом посылает сигнал о принятии законопроекта о российских санкциях

Об этом пишут Питер Бейкер и Эндрю Хиггинс в статье "Белый дом посылает сигнал о принятии законопроекта о российских санкциях", опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Если закон пройдет, что сейчас кажется весьма вероятным, это будет первый раз, когда обе Палаты, подконтрольные республиканцам, смогут навязать свою волю Трампу по важному политическому вопросу. Тот факт, что это связано с российским вопросом, показывает, насколько расследование возможного сговора между Москвой и командой Трампа навредило его политическим позициям.

Читайте такжеТрамп поддерживает введение новых санкций против РоссииЗаконодательство может также иметь долгосрочные последствия для отношений США с Россией и власти президента. Когда санкции будут прописаны в законе, их будет гораздо сложнее отменить, даже после смены обстоятельств, ставших их причиной. Именно поэтому европейские союзники выступают против законопроекта. И главы обеих партий давно сопротивлялись вступлению Конгресса в процесс определения внешней политики посредством обязательных санкций.

Но Трамп оказался в заведомо проигрышной позиции, поскольку законодатели стремятся наказать Россию за ее вмешательство в выборы и ее агрессию по отношению к своим соседям. Приоритет Трампа состоит в установлении дружеских отношений с президентом России Владимиром Путиным, в воскресенье президент США раскритиковал обе партии.

"Пока продолжается "фальшивая охота на российских ведьм", две группы смеются над этим оправданием проигранных выборов – демократы и русские!" – написал Трамп в Twitter. "Очень грустно, что республиканцы, даже те, кого я притащил на своей спине, почти ничего не делают, чтобы защитить своего президента", - добавил он.

Вспышка гнева противоречит усилиям его сотрудников, которые утверждают, что санкции были улучшены. Шансов заблокировать законопроект не было, и Белому дому пришлось заявить, что изменений в первоначальном законодательстве, о которых объявили в минувшие выходные, достаточно для устранения обеспокоенности президента.

"Администрация поддерживает жесткую позицию в отношении России, особенно в том, что касается введения этих санкций", - заявила новый пресс-секретарь Белого дома Сара Хаккаби Сандерс в программе "This Week" на ABC. "Изначальный законопроект был составлен неправильно, но мы смогли объединиться с Палатой и Сенатом; администрация рада возможности, внести необходимые изменения, и мы поддерживаем нынешнюю формулировку закона".

Тем не менее, советники президента, похоже, сбиты с толку. Энтони Скарамуччи, новый директор по связям с общественностью Белого дома, сказал в другом шоу, что президент не решил, стоит ли подписывать этот закон. "Вам следует спросить об этом президента Трампа", - сказал он в "State of the Union" на CNN. "Это мой второй или третий день на работе. Думаю, он скоро примет решение. "Он еще не принял решение о подписании этого законопроекта", - добавил он.

Скарамуччи стремится слишком быстро наверстать упущенное в своей новой роли. "Моя ошибка", - сказал Скарамуччи, когда его спрашивали о разных комментариях. "Слушайте, что говорит Сара, поскольку мне неизвестна эта информация".

В частном порядке другие чиновники Белого дома заявили, что, хотя президент не будет публично заявлять о подписании законопроекта до появления окончательной версии, они не видят другой политической альтернативы, даже если законопроект положили бы ему на стол в нынешнем виде. Поэтому Сандерс упоминала изменения, которые станут основанием для подписания.

Изменения сделали санкции несколько более приемлемыми для Белого дома и для энергетических компаний, которые выступали против них. Но в действительности, они предоставили президенту возможность отступить от конфронтации, которую он обязательно проиграл бы, если бы законопроект о санкциях достиг Палаты представителей. Сенат принял первоначальную версию законопроекта (97:2), и новая версия, которая также включает санкции в отношении Ирана и Северной Кореи, может быть представлена для голосования в Палате уже во вторник.

Читайте такжеКонгрессмены США согласовали законопроект об ужесточении санкций против России - СМИ"В конце концов, администрация придет к тому же выводу, что и подавляющее большинство в Конгрессе: нужно ввести санкции в отношении России за ее вмешательство в выборы США", - сказал сенатор Джон Тун, республиканец из Южной Дакоты, Fox News Sunday. "Я думаю, законопроект снова пройдет в Сенате, с подавляющим большинством голосов, и преодолеет вето".

Сенатор Бенджамин Кардин, демократ из Мэриленда и давний инициатор более жестких санкций в отношении России, особенно из-за нарушений прав человека, прямо высказался по этому вопросу. "Если он наложит вето на законопроект", - сказал Кардин, - "мы преодолеем его вето".

В течение многих лет Россия протестовала против американских санкций, особенно после того, как Соединенные Штаты начали вводить их при президенте Бараке Обаме в 2014 году после аннексии Крыма Москвой и вмешательства на востоке Украины. Дональд Трамп-младший, старший сын президента, сказал, что российские гости с кремлевскими связями поднимали отдельные вопросы о санкциях в области прав человека на встрече во время прошлогодней кампании, и его отец сказал, что Путин тоже обсуждал их с ним во время саммита G20 в Германии.

В минувшие выходные Кремль заявил, что он "крайне негативно" оценивает новую меру Конгресса, но пытался приуменьшить влияние новых санкций. В воскресенье российские новости отметили, что законопроект оказался менее жестким, чем предполагалось.

"Вести Недели", флагманская новостная программа государственного телеканала "Россия 1", дала лишь краткий обзор нового закона, сосредоточившись, вместо этого, на том, что в декабре прошлого года администрация Обамы конфисковала две российские дипломатические виллы в Мэриленде и Нью-Йорке.

Хотя многие законы о санкциях, принятые Конгрессом, дают президенту право отменить их положения, если он сочтет, что действует в национальных интересах, но на этот раз законодатели попытались ограничить полномочия Трампа. Чтобы отменить санкции, связанные с Украиной, Трамп должен будет убедиться, что обстоятельства, ставшие их причиной, устранены. Чтобы отменить санкции за российские кибератаки, ему придется предоставить доказательства того, что Россия пытается уменьшить такие вторжения. И у Конгресса будет минимум 30 дней для голосования по любым изменениям, которые он предложит.

Трамп пришел на пост с решительным намерением, отменить хотя бы некоторые санкции в отношении России. В первые дни его администрации был подготовлен план по отмене мер, предпринятых Обамой в последние недели его пребывания на посту в ответ на вмешательство России в выборы. План, обсуждаемый помощниками Трампа, был отложен после предостережения республиканцев в Конгрессе.

Должностные лица администрации теперь говорят, что Трамп поддерживает целый ряд санкций в отношении России, в частности, из-за Украины, и не отменит их до тех пор, пока Москва не уйдет оттуда. Тем не менее, Россия потребовала возвращения двух дипломатических вилл, и администрация Трампа не исключает этого.

Сдерживание борьбы с санкциями началось в начале недели, когда Дональд Трамп-младший, зять президента и старший советник Джаред Кушнер, и его бывший председатель кампании ПолМанафорт должны были поговорить со следователями Конгресса. Помощники Белого дома в воскресенье пытались объяснить утверждение президента в Twitter в субботу о том, что он имеет "полную власть помиловать" своих родственников и советников – и, возможно, даже себя.

Джей Секулов, частный адвокат, представляющий Трампа, сказал, что президент просто заявил о своих полномочиях, после того, как The Washington Post сообщила, что он это обсуждает. Но Секулов отрицал, что помилования рассматриваются. "Мы не изучаем этот вопрос, потому что помилования не рассматриваются. Здесь нет причин для помилования",- сказал он на ABC.

Однако, Скарамуччи признал, что президент поднимал этот вопрос. "Я был в Овальном кабинете с президентом на прошлой неделе; мы говорили об этом", - сказал Скарамуччи на канале Fox. "Он поднимал этот вопрос. Он сказал, но ему не нужно помилование. Вокруг него нет никого, кто бы в этом нуждался. Он просто заявил о полномочиях совершать помилования".