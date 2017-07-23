У Путина прокомментировали законопроект о санкциях США против России

09:12, 23 июля 2017
Политика
3857

В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США против РФ.

Иллюстрация REUTERS

В Кремле "крайне негативно" оценивают законопроект США по санкциям против России и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Крайне негативно", - ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают этот законопроект.

Читайте такжеForbes: опасаясь глобальных санкций, Россия ускоряет строительство газопровода "Турецкий поток"

Как сообщал УНИАН, конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи, голосование состоится 25 июля.

Также отмечалось, что Палата представителей Конгресса США 25 июля рассмотрит законопроект, ограничивающий возможность администрации президента Дональда Трампа ослабить или отменить санкции против России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #санкции против России#законопроект по санкциям против РФ