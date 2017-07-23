У Путина прокомментировали законопроект о санкциях США против России

В Кремле "крайне негативно" оценивают законопроект США по санкциям против России и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Крайне негативно", - ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают этот законопроект.

Читайте такжеForbes: опасаясь глобальных санкций, Россия ускоряет строительство газопровода "Турецкий поток"

Как сообщал УНИАН, конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи, голосование состоится 25 июля.

Также отмечалось, что Палата представителей Конгресса США 25 июля рассмотрит законопроект, ограничивающий возможность администрации президента Дональда Трампа ослабить или отменить санкции против России.