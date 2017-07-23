У Путина прокомментировали законопроект о санкциях США против России
В Кремле прокомментировали новый законопроект о санкциях США против РФ.
В Кремле "крайне негативно" оценивают законопроект США по санкциям против России и Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
"Крайне негативно", - ответил он на вопрос, как в Кремле оценивают этот законопроект.
Читайте такжеForbes: опасаясь глобальных санкций, Россия ускоряет строительство газопровода "Турецкий поток"
Как сообщал УНИАН, конгрессмены США от обеих партий согласовали текст законопроекта об ужесточении санкций против России, Ирана и Северной Кореи, голосование состоится 25 июля.
Также отмечалось, что Палата представителей Конгресса США 25 июля рассмотрит законопроект, ограничивающий возможность администрации президента Дональда Трампа ослабить или отменить санкции против России.