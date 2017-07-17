В ЕС надеются, что страны сделают все для привлечения виновных в крушении МН17 к ответственности

В Евросоюзе ожидают, что все страны, которые могут способствовать расследованию трагедии рейса МН17 сделают все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в декларации Высокого представителя ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини от имени всего ЕС, сделанной в связи с третьей годовщиной трагедии рейса МН17 малайзийских авиалиний.

Читайте такжеНідерланди покарають агресора за трагедію МН17 - Порошенко«Мы ожидаем, что все государства, которые смогут способствовать расследованию и уголовному преследованию ответственных, будут это делать, как того требует Резолюция 2166 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», - говорится в декларации.

Высокий представитель выразила убеждение, что для обеспечения привлечения виновных к ответственности уголовное расследование требует «постоянной поддержки международного сообщества».

«Сегодня, спустя три года после трагического прекращения рейса MH17, которое произошло 17 июля 2014, Евросоюз и его государства-члены вновь заявляют о своем глубоком соболезновании и уважении ко всем тем, кто в тот день потерял своих близких. Трагедия рейса MH17, в которой было утрачено много жизней, остается постоянным источником печали и грусти для Евросоюза», - говорится в декларации.

Могерини подчеркнула, что ЕС и его государства-члены вновь подтверждают свою полную поддержку деятельности Объединенной следственной группы и приветствуют важный прогресс, достигнутый в течение последнего года.

«Поскольку работа Объединенной следственной группы по отдельным подозреваемым еще продолжается, очень важно, чтобы следователи могли самостоятельно и тщательно выполнять свою работу. Мы приветствуем шаги, предпринятые заинтересованными странами, для эффективного судебного преследования, а также их решение выбрать национальную систему правосудия Нидерландов, как важный шаг к тому, чтобы привлечь ответственных за поражение самолёта рейса MH17 к правосудию», - отмечается в декларации.

Как известно, вчера в Нидерландах перед посольством РФ прошла молчаливая демонстрация родных погибших. Перед посольством они установили символическую скамейку с табличкой «Ждем ответственности и полной ясности. Гуманность выше политики».

Как сообщал УНИАН, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

В июле 2015 году Россия наложила вето на создание международного трибунала ООН по делу о катастрофе «Боинга».

Совет безопасности Голландии 13 октября 2015 обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук».

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем пророссийских сепаратистов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать «окончательной правдой», а выводы следователей назвали «предварительными».

5 июня 2017 группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала на своем сайте исследование, подтверждающее, что «Бук», которым был сбит самолет, является российским.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

В Совете Федерации РФ объявили, что суд в Нидерландах относительно атаки на MH17 «не будет легитимным».

7 июля 2017 Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела MH17.