В Кремле заговорили о телефонном разговоре лидеров стран "нормандского формата" после переговоров Путина на G20

В Кремле по итогам переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина в немецком Гамбурге с лидерами США, Германии и Франции заявили о необходимости готовить телефонный разговор глав стран «нормандского формата».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Есть понимание, что нужно готовить повестку дня очередного телефонного разговора в «нормандском формате». Есть понимание, что нужно принять действенные меры, которые привели бы к реальному прекращению огня на линии соприкосновения, обеспечить отвод тяжелых вооружений. В этом плане есть полное взаимодействие, полное согласие сторон», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, можно ли ожидать изменений по урегулированию конфликта на Донбассе по итогам переговоров Путина с лидерами США, Германии и Франции.

Читайте такжеВстреча Меркель, Макрона и Путина: на обсуждение вынесена ситуация в Украине

По его словам, в ходе рабочего завтрака Путина, Меркель и Макрона состоялся обмен мнениями, «где мы находимся в плане украинского урегулирования, констатируется серьезная пробуксовка с реализацией Минских договоренностей и не скрывается серьезное разочарование в этой связи, вместе с тем, есть понимание, что нужно идти дальше».

На вопрос УНИАН, удалось ли Путину убедить своих партнеров в том, что Россия «не является агрессором на Донбассе», Песков сказал: «В данном случае президент, как всегда лаконично, исчерпывающе, довел до собеседников позицию РФ».

При этом он не ответил на вопрос, насколько много внимания на переговорах Путина и Трампа уделялось Украине, и предложил дождаться пресс-конференции главы российского государства, которая запланирована сегодня на вечер.